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Членам семьи заболевшего коронавирусом будут оформлять больничные

Новости. Общество
16:07, 16 Декабря 2020
фото: © Оперштаб Карелии
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Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что ситуацию, в которой члены семьи не могут оформить больничный, чтобы отправиться на самоизоляцию при выявлении в семье коронавируса, необходимо менять.

Так как результатов теста приходится ждать пока более предписанных 48 часов в связи с возможностями работающих на территории республики лабораторий, потенциальные распространители инфекции вынуждены продолжать ходить на работу.

"Даже двое суток ждать теста, когда имеет место очаг инфекции, мы не можем. Сейчас, если у человека очевидно коронавирус, мы берем тест, а на следующий день отпускаем членов его семьи на работу, в школу, то это неправильно, потому что нужно принимать решение немедленно", — отметил глава.

В связи с этим правительство Карелии совместно с Роспотребнадзором приняли решение отправлять на карантин с оформлением больничного членов семьи заболевшего с подозрением на коронавирусную инфекцию по результатам осмотра врачом или фельдшером. Предписание по больничному для всех членов семьи по сигналу участкового врача будет выписывать Роспотребнадзор. При отсутствии клинических проявлений ковида контактные лица выписываются через 14 дней без обследования, при наличии проявлений ковида – им назначается обследование и лечение.

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Комментарии

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Клещ
2020-12-16 16:25:47
ну наконец то! Сложное управленческое решение не просто родилось, оно вызрело и вылупилось) Только исполняться будет как и со сроками на тесты.
Гость
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