Членом Центральной избирательной комиссии Карелии стал представитель организации, выполняющей роль иностранного агента

ЦИК Карелии назначила членом комиссии с правом совещательного голоса от кандидата в депутаты Госдумы Эмилии Слабуновой Олега Реута, который представляет организацию, выполняющую роль иностранного агента.

Центризбирком Карелии накануне принял решение о назначении членом комиссии с правом совещательного голоса Олега Реута, который представляет кандидата в депутаты Госдуиы по Карельскому одномандатному округу от партиии "Яблоко" Эмилию Слабунову.

Любопытно, что в постановлении ЦИК значится, что Олег Реут является участником незарегистрированного общественного объединения, выполняющего роль иностранного агента.

Напомним, что вся агитации партии "Яблоко" на выборах в Госдуму и данные о ней на участках содержат надпись "организация, выдвинувшая лицо, аффилированное с организацией-иноагентом".