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Члены Общественной палаты Российской Федерации посетили объекты ГК «РКС-Петрозаводск»

Новости. Общество
14:45, 07 Октября 2022
фото: © «РКС-Петрозаводск»

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В Карелию с визитом приехали члены Общественной палаты Российской Федерации. Они посетили объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Гости посетили объекты АО «ПКС-Водоканал» и АО «ПКС-Тепловые сети» и ознакомились с работой канализационных очистных сооружений и центра оперативно-диспетчерского управления. Говорили о проблеме импортозамещения и о взаимодействии предприятий и власти — многие вопросы в коммунальной сфере необходимо решать сообща.

Официальным лицам презентовали передовые технологии, которые используют АО «ПКС-Водоканал» и АО «ПКС-Тепловые сети» в своей работе. Например, в центре оперативно-диспетчерского управления членам Общественной палаты продемонстрировали новейшую технику для диагностики и устранения повреждений, рассказали, как работники тепловых сетей применяют программное обеспечение ZuluGIS (электронная схема тепловых сетей).

Анатолий Старостин, Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам, после экскурсии по объектам отметил: «Несмотря на сложившиеся экономические условия, предприятия развиваются, и у ваших специалистов водоканала и тепловых сетей заметно движение вперед. Мы поговорили с руководителями, будем держать связь, своим коллегам я обязательно расскажу о положительном опыте компаний».

Леонид Бандорин, Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам, подтвердил слова коллеги: «Приятно видеть людей с одной стороны профессионально очень содержательных, а с другой — неравнодушных. У нас большой опыт общения с представителями коммунальных служб в разных регионах. При этом мы не всегда находим такой отклик, как у вас: готовность показать, рассказать, поделиться. Все очень на высоком профессиональном уровне».

С членами Общественной палаты состоялось совещание по вопросам ЖКХ республики, в котором принял участие главный управляющий директор «РКС-Петрозаводск» Александр Сафронов. Руководитель рассказал о модернизации объектов АО «ПКС-Водоканал» и АО «ПКС-Тепловые сети». Группа компаний занимается не просто оказанием услуг, но и развитием предприятий, вложением инвестиций в коммунальные системы. До того, как «РКС-Петрозаводск» пришли в город, водопроводная вода была цвета заваренного чая. Сейчас результат работы сотрудников группы компаний налицо — вода достигла питьевого качества. В 2015 году по решению Совета Баренцева/Евроарктического региона из списка «экологических горячих точек» были исключены водопроводные очистные сооружения, в 2020 году из «горячих точек» исключили и канализационные очистные сооружения.

Все котельные АО «ПКС-Тепловые сети» модернизированы, переведены с угля на газ. В тепловых сетях реализуются экономически эффективные проекты, автоматизированы источники тепла, насосные станции, большинство котельных работают без присутствия персонала.

Александр Сафронов рассказал и о нынешнем состоянии коммунальных сетей города, изношенность которых составляет более 70%. Впереди предстоит большая работа по модернизации водопроводных сетей. Объем инвестиций превышает 5 миллиардов рублей, и пусть все сети на за эту сумму переложить не удастся (на такой проект необходимы десятки миллиардов), но главное, начало обновлению коммуникаций уже положено.

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