Члены участковых избирательных комиссий Карелии дойдут до каждого избирателя

С 25 февраля члены УИК продолжат работу по персональному информированию избирателей Карелии о выборах Президента Российской Федерации.

Информирование избирателей республики проходит, в том числе путем поквартирного обхода. Работа осуществляется в три этапа.

С 1 по 10 февраля в рамках информационной деятельности Многофункциональных центров республики (МФЦ) избирателям рассказали о возможности подать заявление о голосовании на выборах Президента России по месту нахождения, в том числе через МФЦ.

С 25 февраля (второй этап) информирование избирателей продолжают члены участковых избирательных комиссий. Они лично будут вручать избирателям приглашение для ознакомления со списком избирателей, информировать о сроках и способах подачи заявления о голосовании по месту нахождения, о возможности проголосовать на дому, если избиратель болен или имеет инвалидность и не может самостоятельно прибыть на избирательный участок в день голосования, отвечать на другие вопросы о предстоящих выборах Президента страны.

Третий этап работы по информированию избирателей непосредственно при личном общении начнется после мартовских праздников. Члены УИК напомнят жителям республики о дате и времени голосования, о том, где расположен избирательный участок.

У каждого члена избирательной комиссии, обращающегося к избирателю, при себе будет соответствующее удостоверение, подтверждающее его полномочия.

Живое общение – это, пожалуй, лучший способ донести информацию о предстоящих выборах, ведь у каждого избирателя появляется уникальная возможность расспросить специалиста о том, что казалось непонятным, и при этом идти никуда не нужно.

Выборы Президента России пройдут 18 марта 2018 года.