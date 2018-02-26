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Новости. Политика
10:31, 26 Февраля 2018

Члены участковых избирательных комиссий Карелии дойдут до каждого избирателя

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С 25 февраля члены УИК продолжат работу по персональному информированию избирателей Карелии о выборах Президента Российской Федерации.

Информирование избирателей республики проходит, в том числе путем поквартирного обхода. Работа осуществляется в три этапа.

С 1 по 10 февраля в рамках информационной деятельности Многофункциональных центров республики (МФЦ) избирателям рассказали о возможности подать заявление о голосовании на выборах Президента России по месту нахождения, в том числе через МФЦ.

С 25 февраля (второй этап) информирование избирателей продолжают члены участковых избирательных комиссий. Они лично будут вручать избирателям приглашение для ознакомления со списком избирателей, информировать о сроках и способах подачи заявления о голосовании по месту нахождения, о возможности проголосовать на дому, если избиратель болен или имеет инвалидность и не может самостоятельно прибыть на избирательный участок в день голосования, отвечать на другие вопросы о предстоящих выборах Президента страны.

Третий этап работы по информированию избирателей непосредственно при личном общении начнется после мартовских праздников. Члены УИК напомнят жителям республики о дате и времени голосования, о том, где расположен избирательный участок.

У каждого члена избирательной комиссии, обращающегося к избирателю, при себе будет соответствующее удостоверение, подтверждающее его полномочия.

Живое общение – это, пожалуй, лучший способ донести информацию о предстоящих выборах, ведь у каждого избирателя появляется уникальная возможность расспросить специалиста о том, что казалось непонятным, и при этом идти никуда не нужно.

Выборы Президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2018-02-26 13:38:47
Люди разочаровались в том,что власть хочет что-то изменить к лучшему. Наша власть заботится не о народе,а о себе и своих приближённых.Ну и почему мы должны идти на выборы и в очередной раз наступать на одни и теже грабли???
User
2018-02-26 13:25:14
Развелось ходоков, то за какие-то мутные пенсионные фонды, то с "бесплатными" предложениями китайского хлама, теперь еще вот эта напасть! Граждане ходоки, идите... лесом!
кир
2018-02-26 12:49:44
В списках числятся бывшие граждане, уехавшие в Суоми навсегда. Местная избирательная комиссия это не обсуждает и не комментирует. По опыту прошлых выборов. Они хотят и к ним домой заглянуть?
однозначно
2018-02-26 12:13:17
juniper, свидетели Иеговы в подъезде не курят. Не тех с лестницы спускаешь.
Juniper59
2018-02-26 11:36:24
А с лестницы их можно будет спустить? Я как-то однажды у "Свидетелей Иеговы", занимавшихся тем же самым, поинтересовался такой возможностью. Они сами вспомнили, где лифт.
petronik
2018-02-26 12:10:27
Juniper59, я думаю, нужно.
Гарик
2018-02-26 11:04:39
Лишь бы агитацией не занимались пока ходят )))))))))))))

однозначно
2018-02-26 10:55:52
Надо участковых полицейских привлечь на данное мероприятие, а то многие жильцы даже не знают как они выглядят. Цыгане и то чаще заходят.
David
2018-02-26 10:44:53
Попытка нагнать явку?!
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