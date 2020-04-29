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Что будет происходить с оконными компаниями в ближайшие месяцы

Новости. Экономика
13:10, 30 Апреля 2020
фото: © "Век-Стеклов"
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Руководитель отдела продаж ЗССТ "Век-Стеклов" рассказывает о перспективах отросли.

"Около 50% компаний просто исчезнут, бросив клиентов. Это самый простой способ решить проблемы – ничего не делать и объявить себя банкротами. Альтернатива есть – продолжать работать. Как? С трудностями, убытками, но работать ради будущего. Все идейные компании, для которых важна репутация, доверие клиентов, имя компании, будут стараться выжить. Все, кто цинично зарабатывал деньги, конечно же, закроют юридическое лицо и через месяц откроют новые. Заодно и гарантийные обязательства выполнять не надо. Именно такие времена показывают кто чего стоит" – считает руководитель отдела продаж "Век-Стеклов" Чернецова Анна.

Компания "Век-Стеклов" всегда выступает за высочайшее качество, надёжность, доверительные отношения с клиентами, гарантийное и постгарантийное обслуживание на протяжении уже 15 лет.

Ассортиментная линейка предприятия обширна и постоянно обновляется: окна, двери, балконные блоки и лоджии, офисные перегородки, фасадное остекление, зимние сады, водоотливы и козырьки, москитные сетки и многое другое. Каждый заказ индивидуален,  клиенты практически не ограничены в выборе формы, цвета, размера изделий для своего заказа. Компания имеет собственный штат квалифицированных специалистов и не привлекает мастеров со стороны. Монтаж выполняется в полном соответствии с техническими условиями на установку окон.

Современная автоматизированная линия позволяет исключить производственные дефекты. Вся продукция, производимая заводом, соответствует ГОСТам, ее качество подтверждено сертификатом и декларацией о соответствии. Завод расположен в Петрозаводске, поэтому сроки изготовления готовой продукции минимальны. Компания имеет собственный штат квалифицированных специалистов и не привлекает мастеров со стороны. Монтаж выполняется в полном соответствии с техническими условиями на установку окон.

Обратите внимание, офис продаж по адресу Первомайский проспект 43 работает для вас  в прежнем режиме с 9.00 до 18.00, с соблюдением всех санитарно-гигиенических мер защиты.

Задать вопросы, осуществить расчеты или оформить заказ вы  также можете по телефону 33-22-22

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