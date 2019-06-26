Что дает ультразвуковая чистка лица: стоит ли процедура своих денег?

Косметические салоны и клиники предлагают широкий спектр процедур. Одной из самых востребованных среди женщин всех возрастов считается ультразвуковая чистка лица.

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ?

УЗ чистка лица – косметическая процедура, проводимая при помощи специального аппарата. На кожу воздействуют ультразвуком, за счет чего улучшается ее общее состояние. Волны не разрушают кожный покров в отличие от механического или химического воздействия.



Сеанс не доставляет неудобств. Процедура приятна и безболезненна. Большинство пациентов не ощущает дискомфорта. Аллергические реакции крайне редки, и при выполнении всех рекомендаций не возникают.



Благодаря ультразвуку с поверхности кожи удаляются омертвевшие клетки. Если делать сеансы на регулярной основе, лицо со временем станет моложе, а морщины будут менее заметны.



ПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ



Чистка лица ультразвуком полезна при следующих проблемах:



● черных точках;

● увядшей и тусклой коже;

● пониженном тургоре;

● расширенных порах.



В ходе сеанса улучшается общее состояние лица, убираются загрязнения. Однако избавиться от сальных пробок процедура не помогает. Здесь необходима механическая чистка.



Процедура положительно сказывается на увядающей коже. Если делать ее регулярно, овал лица станет более подтянутым, уйдут мелкие морщины. Кроме этого, косметические средства будут более эффективно воздействовать на клетки. Активные вещества будут проникать в глубокие слои эпидермиса, что положительно скажется на общем состоянии кожного покрова.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКЕ ЛИЦА



Прежде чем проводить процедуру, нужно проконсультироваться с косметологом. У ультразвуковой чистки следующие противопоказания:



● купероз;

● беременность на любом сроке;

● гнойные высыпания;

● челюстно-лицевые болезни;

● онкологические заболевания;

● повреждения кожного покрова;

● невралгия внешнего нерва.



Лучше всего записаться на прием к косметологу для оценки общего состояния кожного покрова. Специалист исследует лицо, оценит его состояние. На основе проведенного осмотра посоветует оптимальную косметическую процедуру.



КАК ПРОВОДИТСЯ ЧИСТКА?



Сеанс занимает не более 40 минут. Предусматривает следующие этапы:



● Подготовка. Кожный покров очищают специальным средством при помощи ватного диска. Предварительный разогрев и использование масок не требуется.

● Нанесение геля. Средство позволяет улучшить пропускную способность, за счет чего лучи эффективнее произведут удаление омертвевших клеток.

● Чистка. Косметолог водит по коже ультразвуковым скрабером. Это специфическое устройство позволяет убрать загрязнения без дискомфорта.

● Расслабление. По окончании сеанса с лица удаляются остатки геля. Для улучшения состояния кожи наносится легкий крем или сыворотка, а затем проводится массаж.



На каждую зону косметолог воздействует не более 7 минут. Повторять процедуру рекомендуется в зависимости от состояния кожи. В ряде случаев нужно делать ее раз в неделю, некоторым достаточно одной в месяц.



Ультразвуковая чистка лица дает хорошие результаты и решает ряд косметических проблем. Ее стоимость невысокая, а результат превосходит ожидания. Если у вас нет противопоказаний, проконсультируйтесь с косметологом и проведите несколько сеансов. Наверняка состояние кожи заметно улучшится, и вы будете выглядеть моложе.



О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.

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