Что и где дарят россияне своим женщинам на 8 Марта

Самые дорогие подарки к 8 Марта дарят в Москве, где средний чек покупки составляет 8,4 тысячи рублей.

Об этом говорится в исследовании Сбербанка, составленном на основании транзакционной активности клиентов, которая перед праздником увеличивается на 20 процентов, сообщает "Лента" со ссылкой на РИА Новости.

"В целом на подарки больше всего тратят мужчины с доходом от 150 до 250 тысяч в месяц – их траты в предпраздничные дни растут почти на 25%", - отмечено в исследовании.

Самые дорогостоящие вещи женщинам покупают россияне в возрасте 45-50 лет.

Одежду и технику предпочитают дарить мужчины, зарабатывающие 300 тысяч рублей в месяц. Ювелирные украшения - с доходом от 180 до 210 тысяч. Украшения чаще всего дарят в Новгородской области.

Цветами обходятся россияне с доходом до 60 тысяч рублей, это наиболее распространенный вид подарка. Треть российских мужчин дарят букеты раз в году - к 8 Марта. Средняя их стоимость составляет 1,9 тысячи рублей.

Книги стали самыми популярными подарками в Ивановской и в Тамбовской областях, а также в Мордовии, парфюмерия - в Пензенской и Рязанской областях, цветы - в Татарстане.

Наибольшей покупательской активностью в канун женского дня, кроме столицы, отличаются Волгоградская и Саратовская области, Республика Алтай и Северная Осетия.