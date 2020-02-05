Что искали в январе жители Карелии

Материал подготовлен на основании статистики поисковой системы Google.

А вы знаете, что запросы в поисковых системах зависят от сезонности? Например, в декабре жители Карелии активно искали рецепты "холодца" и "селёдки под шубой", фильм "Союз спасения" и новый сериал от Netflix "Ведьмак". В январе карельскую аудиторию стали интересовать совершенно другие запросы. Что искали пользователи в прошлом месяце, рассказало интернет-агентство Optimizer.

Русское лото

Русское лото для многих уже стало семейной традицией. Люди скупают билеты в надежде выиграть достойную сумму. Так в новогоднем праздничном тираже приняли участие 53 614 853 билета – рекордное количество за 25 лет существования этой лотереи. 82% билетов на "Новогодний миллиард" были приобретены в бумажном варианте, остальные – онлайн.

Коронавирус

Коронавирус – один из самых популярных запросов в январе, наводящий панику в каждом жителе мира. Инфекция начала распространяться в китайском городе-миллионнике Ухань, где, по предварительным данным, вирус попал к человеку на рынке по продаже животных. Сейчас люди массово скупают одноразовые маски, отказываются от покупки бананов и посылок из Китая.

Андрей Павленко

В середине марта 2018 года у Андрей Павленко обнаружили агрессивную форму рака желудка третьей стадии. Тогда Андрею было 39 лет, он руководил онкологическим отделением крупной университетской клиники в Санкт-Петербурге. Врач с 20-летним хирургическим стажем в онкологии большую часть профессиональной деятельности посвятил проблемам онкологии желудочно-кишечного тракта.

За блогом Андрея Павленко следила вся страна, в том числе жители Карелии. Онколог так и не смог справиться с болезнью. 5 января 2020 года он скончался.

Крещение

19 января (6 января по старому стилю) православные христиане праздновали день Крещения Господня. Обряд омовения состоялся на Онежской набережной вблизи памятника Петру I. В связи с тем, что в акватории Онежского озера отсутствует лед, была организована наземная купель.

Гадание

В ночь с 18 на 19 января проходили святочные гадания. Люди хотели узнать детали своего будущего, ответы на важные вопросы про любовь, работу, семью и прочее. Чтобы погрузиться в мир тайн и загадок, некоторые искали в интернете статьи с инструкциями и традициями. Именно поэтому гадание - один из лидеров по запросам в январе.

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