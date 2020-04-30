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Что изменится в жизни россиян с 1 мая

Новости. Общество
22:00, 30 Апреля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Ограничение банковских комиссий, бесплатное питание в школах, рост штрафов для военнообязанных и другие новшества.

С 1 мая Банк России запретил высокие комиссии по переводам между физлицами в системе быстрых платежей, пишет ТАСС.

Операции до 100 тысяч рублей будут бесплатными. Свыше 100 тысяч рублей в месяц комиссия должна составлять не более 0,5% от суммы перевода, максимум – полторы тысячи рублей. Мониторить ситуацию с тарифами ЦБ намерен совместно с Федеральной антимонопольной службой.

Больше школьников будет питаться бесплатно

1 мая вступает в силу закон, который гарантирует ученикам первого – четвертого классов бесплатное питание. Вводить новое правило будут поэтапно, начиная со следующего учебного года, к 1 сентября 2023 года оно должно работать во всех школах.

Вступят в силу ограничения на продажу алкоголя 

С 5 мая начнет действовать закон о запрете продажи алкоголя в ресторанах, кафе и барах, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, с площадью зала обслуживания, не превышающей 20 кв м. Регионы смогут устанавливать более жесткие требования к площади помещений. О нарушителях будут сообщать в ответ на запрос Росалкогольрегулирования.

Бизнес накажут за незаконную перепланировку 

С 5 мая организации будут отвечать за незаконную перепланировку жилья и других, в том числе подвальных, помещений в многоквартирных домах, следует из поправок к КоАП. Отвечать придется и за порчу жилья, оборудования в нем, а также за использование не по назначению. 

Иностранным работникам станет легче продлить патент

С 5 мая мигрантам разрешили многократно переоформлять трудовые патенты без выезда из России. Новые правила касаются иностранных граждан, которые прибыли в порядке, не требующем получения визы. Раньше, не покидая РФ, они могли работать не более двух лет, теперь ограничение сняли, чтобы противостоять распространению коронавирусной инфекции.

Увеличат штрафы за нарушение воинского учета

Уклонение от медицинского обследования и неявка в военкомат без уважительной причины с 5 мая грозит гражданам штрафом до 3 тысяч рублей. Такой же размер санкций предусмотрен за умышленную порчу или утрату документов воинского учета. Срок давности для правонарушений увеличен с двух до трех лет.

Будет проще узнать о залоге имущества

С 11 мая на сайте госуслуг можно будет проверить, находится ли объект в обременении, например при покупке автомобиля. С этой даты вступает в силу закон об упрощенном поиске информации по движимому имуществу. Данные по физлицам предоставляет Федеральная нотариальная палата. 

 
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