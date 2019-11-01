Что необходимо знать, планируя поездку в Израиль

Израиль – это просто удивительная страна, которая на протяжении многих лет является одним из самых популярных туристических направлений.

Людей интересует и климат, и возможности для оздоровления, и история и традиции. С горящими турами в Израиль из Москвы можно ознакомиться по ссылке https://viasun.ru/countries/israel/. В настоящее время посетить «землю обетованную» может каждый. Визовые хлопоты не исключены, однако преодолеть таковые не составит труда.

Израиль - это небольшое по размерам государство, но оно полно контрастов и удивительных мест. На его территории находится четыре моря, пустыня и горы. Израиль можно отнести к числу наиболее толерантных и прогрессивных стран. При этом здесь присутствует выраженная религиозность.

Туристов в большей массе привлекают пляжи и местные достопримечательности, но манит и медицинский туризм. В Израиле можно встретить туристов со всего мира, что поражает. Отчасти это ввиду высокого качества сервиса. Отельная база здесь действительно достойная, а персонал знает английский и русский язык.

Израиль – это светское государство, которое проявляет лояльность ко всем туристам и спокойно относится к их убеждениям, а также национальным особенностям.

Перед поездкой в Израиль нужно обязательно подготовиться. В ином случае туриста будет ожидать немало сюрпризов. К примеру, здесь празднуют праздник Шабат. В это время людям нельзя делать никакой работы. Обычно торжество длится с пятницы до субботы. Кто-то может сказать, что это не касается туристов напрямую. Однако в этот период в Израиле перестаёт курсировать транспорт. Добраться в пункт назначения можно будет только на такси или туристических маршрутках. В это время «нарваться на конфликт» будет просто.

Поскольку пища в Израиле кошерная, то в большинстве отелей на завтрак подают сыры, а мясо готовят на обед. Рыба является нейтральным продуктом. Таковую можно увидеть и на завтрак, и на обед. Во время празднования еврейской Пасхи, в отелях не подают хлебобулочные изделия и спиртные напитки.

Стоимость тура может кардинально отличаться. Цены здесь довольно высокие, но всегда можно найти компромисс. Обратите внимание на горящие туры с их привлекательными условиями.

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