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Что означает, если вам звонят и молчат в трубку

Новости. Общество
19:10, 08 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Если вам звонят и молчат в трубку, цель звонка – проверить вашу контактность, считает эксперт.

Для робота звук голоса – это подтверждение активности абонента. Если вы ответите на такой звонок, буквально в ту же секунду начнет воспроизводиться рекламное сообщение, рассказал агентству "Прайм" специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.

"Как правило, вы сами даете согласие на такие звонки, когда подписываете договор с банком, оператором сотовой связи или любой другой компанией", – отмечает эксперт.

Для формирования базы жертв, мошенники массово обзванивают все номера, купленные на "черных рынках", а затем актуализируют свою базу на основании ответов или перезвонов, объясняет Боровикова. 

"Если вы ответите на звонок, то скорее всего кто-то поставит в таблице галочку, что номер активен, а сам звонок сбросится. Когда вам позвонят в следующий раз, звонок будет уже с конкретной фишинговой целью", – рассказывает она.

Также не редко бывает, что с неизвестного номера звонят и сразу сбрасывают, не дожидаясь вашего ответа. Цели данного приема – заставить вас перезвонить, и в этом случае могут либо списать деньги за сам факт звонка, либо попытаться “впарить” вам какую-то мошенническую услугу. В том случае, если вы обратитесь в суд, вам скажут, укажут, что вы позвонили сами, предупреждает эксперт.

Она рекомендует не отвечать на звонки со всех незнакомых номеров. Если человек хочет с вами связаться, он перезвонит еще раз или найдет другой способ для связи – например, отправит смс, заключила Боровикова.

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