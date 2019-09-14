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Новости. Общество
14:05, 14 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

Что произошло в кооперативе "Театр", где 6-летний мальчик получил смертельные ожоги?

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"Столица на Онего" побывала на месте трагедии в Прионежском районе Карелии.

Напомним, вечером 30 августа в садоводческом товариществе "Театр" в Прионежском районе произошел пожар в частной бане. В огне погиб пожилой мужчина, а 6 Святослав получил 90% ожогов тела, от который впоследствии скончался в нижегородском ожоговом центре. В пятницу, 13 сентября, мальчик был похоронен в Кондопоге.

Как рассказали дачники, очевидцы происшествия, принимавшие участие в тушении пожара, все случилось внезапно: "Взрывы были — это точно". По словам соседей, хозяину дачи было уже 80 лет — "старый был, еле ходил".

"Жена его умерла в прошлом году, — рассказали дачники. — Эта женщина была подругой жены, приехала с внуком из Кондопоги помогать. Мы их не знаем. Мальчика один раз только видели. Это был не его дедушка. Они приехали второй или третий раз. По-моему, месяц назад до этого были".

По словам соседей, в тот день они услышали сильный хлопок и подумали, что взорвался газовый баллон.

"Скорее всего, там бензин был, — сказал дачник. — Взрывы были — точно. Допустим, если я в бане и что-то загорелось, я же понимаю, что горит, — выбегу. А тут получилось так, что они оба обгорели сильно. Это должно быть внезапно. Мальчик только вскрикнул. И она (бабушка) бежит. Мы не видели, как все произошло. То ли растапливали печь, то ли спичку чиркнули. Их обоих внезапно обожгло огнем. Там пять канистр пожарные выкидывали из бани. Они и взорвались. Мы до пожарных полчаса тушили, угол поливали из шланга. Насосик у нас маленький, но хотя бы лес сберегли, чтобы дальше не пошло. Дача-то в лесу стоит. А потом пожарные подскочили. Сразу залили все. Там тело на месте пожара нашли. А пацаненок и не пытался никого вытащить. Он только выбежал, его почти сразу увезли в больницу. Когда баня только загорелась, его уже в больницу увезли".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-09-14 17:15:22
Да скорей всего дед попросил мальчика помочь из канистры бензину налить в ковшик. Стар и мал - весьма взрывоопасная смесь. Всех надо держать под присмотром. Постоянно.
кир
2019-09-14 16:23:01
Дед старый был и сдуру плеснул бензин, чтобы печь легче растопить. Они всегда так делали, когда дрова были сырые. Что-то пошло не так и бензин взорвался и опалил парнишку, который выбежал от страха и боли на улицу. Вот и весь подвиг, царствие ему небесное.
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