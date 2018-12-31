Что сделать, чтоб не отравиться в Новый год

В Роспотребнадзоре рассказали о правилах, которые помогут предотвратить пищевое отравление.

Выполнение простых правил поможет Вам предотвратить заболевание и не испортить новогоднее настроение:

- не храните скоропортящиеся продукты и готовые салаты при комнатной температуре более двух часов, так как это может привести к накоплению в них бактерий и токсинов, что повышает риск возникновения острых кишечных инфекций или пищевых отравлений при употреблении таких продуктов, пирожные, торты с кремом храните только в холодильнике, не забывайте, что это скоропортящиеся продукты;

- не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня, если готовая пища осталась на другой день перед употреблением необходимо обязательно подвергнуть её термической обработке (прокипятить, прожарить);

- поддерживайте чистоту: содержите в чистоте кухонную, столовую посуду и столовые приборы; регулярно мойте с моющими средствами все поверхности и кухонные принадлежности, используемые при приготовлении пищи; предохраняйте кухню и продукты от насекомых, грызунов; тщательно мойте под проточной водой зелень, овощи, фрукты, если же данные продукты предназначены в пищу детей младшего возраста, желательно дополнительно ополаскивать их кипяченой водой;

- соблюдайте личную гигиену: мойте руки с мылом перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, после посещения туалета и возвращения с улицы;

- используйте при транспортировке раздельную упаковку для готовой к употреблению и сырой продукции, отделяйте мясо, мясо птицы, морепродукты от других пищевых продуктов, храните продукты в закрытой посуде для предотвращения контакта между готовой к употреблению и сырой продукцией;

- используйте отдельные разделочные доски и ножи для готовых к употреблению и сырых продуктов;

- соблюдайте технологию приготовления блюд: тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца, морепродукты; при готовке мяса или птицы их соки должны быть прозрачными;

- покупайте алкоголь только в проверенных торговых организациях, имеющих лицензию на продажу алкоголя. При продаже напитка вместе с бутылкой вам обязательно должны выдать чек. Обращайте внимание на качество упаковки и наличие специальной или акцизной марки, как правило, легальные производители разливают продукцию в тару, имеющую особенные отличительные признаки, а этикетка и контрэтикетка наклеены ровно без перекосов. При приобретении водки обратите внимание на цвет напитка: настоящая водка прозрачная, без мути и осадка на дне. Кроме того, немаловажную роль в профилактике отравления алкоголем играет умеренность в употреблении алкогольной продукции.