Что сейчас происходит с Корпорацией развития Карелии?

Ни одно из начинаний "плана перезагрузки" Корпорации развития Карелии в 2018 году реализовано не было.

Удивительные вещи происходят с Корпорацией развития Карелии. Под ёлочку 28 декабря она запустила свой ютьюб-канал. Пока у него не так много подписчиков, а сами ролики имеют относительно ограниченное количество просмотров. Очевидно, что потенциальная аудитория не достаточно информирована о новых медийных возможностях "особого института регионального развития, созданного Правительством республики для формирования благоприятного инвестиционного климата".

Не исключено, что скоро мы станем свидетелями оффлайн-продвижения корпоративного ютьюб-канала. Ведь кросс-медийность – неотъемлемый элемент успеха в пресыщенном мире цифровой реальности. Поэтому не стоит удивляться, если у Корпорации развития появятся свои телеграм-канал и инстаграм.

По первой видео-продукции сложно судить об объёме затраченных на её производство средств. Но в любом случае это – ненулевые издержки, формирующие расходную часть корпоративного бюджета.

Как только применительно к Корпорации возникает тема финансовых ресурсов, так сразу вспоминаются слова ее генерального директора Юрия Савельева о необходимости выхода на параметры полной самоокупаемости к концу 2019 года. Конечно, это не единственное обещание руководства Корпорации, оказавшееся в центре общественного внимания в республике.

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