Что такое защитный картхолдер?

Автошкола "Престиж" очень любит дарить подарки. И среди огромного разнообразия больших и маленьких презентов, многих слегка пугает незнакомое слово – картхолдер. Причем не просто карт-холдер, а защитный или с защитой средств.

Картхолдером называют футляр для банковской карты. Далеко не все любят кошельки и бумажники (куда можно упрятать "пластик"), а карт становится много и они довольно скользкие. В общем, многие уже обзавелись спец-кошелечком именно для карт – картхолдером.

Но автошкола "Престиж" не была бы сама собой, если бы не заботилась о безопасности.

Дело в том, что мошенничества с картами – давний криминальный бизнес. А введение технологии бесконтактного считывания данных внесло в работу жуликов прямо-таки нездоровое оживление. Для того, чтобы расплатиться теперь не надо непосредственно вставлять карточку в ридер. Более того, по мелким покупкам на пару сотен рублей и до тысячи, не требуется даже вводить пин-код.

В общем, мошеннику достаточно купить ридер, и проехаться в метро в час пик, чтобы "настрелять" с карт несколько тысяч рублей.

Теперь владельцам карт предлагаются специальные защитные картхолдеры, благодаря которым считать данные с карты, в него помещенной, невозможно, она надежно экранирована от радиосигналов.

Именно такие карты, с защитой средств, и дарит своим друзьям автошкола "Престиж". Потому что, как говорят в автошколе, безопасность превыше всего.

Автошкола "Престиж"

Тел. 27-45-45

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