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Новости. Политика
10:18, 18 Февраля 2019
фото: rk.karelia.ru

Что удалось Парфенчикову и его команде сделать в Карелии за 2 года работы?

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Исполнилось ровно два года, как в Карелию вернулся Артур Парфенчиков, его назначили врио главы республики.

Почему именно Парфенчикова назначили руководителем нашей республики? Причины лежат на поверхности. Во-первых, он местный - родился в Карелии, долгое время здесь жил и работал. После двух не слишком удачных попыток присылать в регион "варягов", которые вызывали отторжение у местного населения и элит, это было, пожалуй, самым важным. Во-вторых, у Парфенчикова был опыт работы на федеральном уровне, а значит – хорошие лоббистские возможности для того, чтобы отстаивать интересы проблемного и явно отстающего региона в Москве. В-третьих, он – представитель правоохранительных органов, почти двадцать лет отработал прокурором, восемь лет возглавлял службу судебных приставов. В республике, которую то и дело потрясали громкие коррупционные скандалы, нужно было наводить порядок. И начинать – с органов власти. Понятно, что не каждый бы с такой задачей справился, а бывшему прокурору Парфенчикову это было по силам.

Когда Артур Парфенчиков вернулся в Карелию, он пообещал, что не будет проводить серьезных кадровых революций. Правда сразу же предупредил, что сформировать правительство только местными кадрами не сможет. В результате на руководящих должностях появились, в том числе, приезжие специалисты – из Москвы, Бурятии, других регионов России. Многих Парфенчиков знал по работе в службе судебных приставов.

Что удалось сделать этой команде за два года? Мы собрали ТОП-10 успехов Парфенчикова на должности главы Карелии и вспомнили о его неудачах.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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кир
2019-02-18 12:54:53
А вы сами лучше стали за два года? Стали работать больше и эффективнее? Вряд ли. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Так раньше говорили. Всё правильного барина ждете, недотёпы? Не будет его, а будет такой самый как вы, из вашей среды. И госдеп не пришлет наместника как на Украину. Чего делать будем, мужики? :)
zanoza
2019-02-18 13:11:13
кир, мы бы работали , если бы нам не мешали!
Мизантроп
2019-02-18 12:59:15
кир, Сам найдётся в актуальное время и в актуальном месте. Диалектика, 
Изя
2019-02-18 12:03:40
Вот видимо и отработал Глава своё в Карелии , да и домой собрался в Москву , итоги подводит через мозг журналиста .
Ничего он хорошего региону не сделал , развел кумовство и безответственнось в чиновничьих рядах , упустил возможности развития регина , в сокращения чиновников испортил жизнь людям работавшим честно до него , понаствил непутевых приставов . Оптимизирован все что можно и нельзя .
В историю Карелии войдёт как слабый и не эффективный руководитель .Ну а с коррупционными моментами разберется позже прокуратура , в другом составе . Пока , Парфенчиков !!!
zanoza
2019-02-18 13:11:59
Изя, лучше прощай, Парфенчиков! :)
Изя
2019-02-18 13:45:02
zanoza, Зачем так жестоко . Пусть приезжает иногда , на малую родину , Куркиёкки , если местные его туда пустят . :) :)
Zim
2019-02-18 11:44:49
А кто был лучше? При ком жизнь улучшалась, плрядка становилось больше, а люди счастливие? Долго ли можно бежать ваерх по эскалатору двигающемся вниз с нарастающей скоростью?
Копатыч
2019-02-18 11:36:41
При этом Карелия в рейтинге регионов по уровню жизни упала с 70 на 74 место, казалось бы хуже не куда, но ниже нас на 4 позиции находится Бурятия, откуда к нам на руководящие должности прибывают чудо управленцы. Вот вам и все успехи.
zanoza
2019-02-18 11:24:01
А разве это успехи? Смешно! Да нечем ПАО хвастаться, всё стало намного хуже! Качество жизни падает, ничего существенного за два года не сделано! Набранная команда неэффективная, а кадровые перестановки ничего не дают! Нет успехов! Сплошной провал!
Негодяй
2019-02-18 11:18:50
Забыли пометку "На правах рекламы"
Беня
2019-02-18 11:08:55
Уважаемую редакцию видимо включили в комиссию по составлению годового отчета господина губернатора :)
Фразу "ТОП-10 успехов" я изложил бы как "ТОП-10 прорывов" :)
Ну а спустя годы, быть может, по материалу Андрея Кузнецова историки будут изучать жизненный путь выдающегося российского и карельского общественного деятеля :)
User
2019-02-18 11:40:58
Беня, не, ТОП прорывов вот такой:

19:03, 09 Декабря 2018 - Жители Суоярви, которые исправно платят, страдают из-за разливов нечистот.

12:37, 01 Декабря 2018 - В поселке Матросы людей переселили из бараков в дом, где невозможно жить из-за канализационной вони.

16:14, 01 Ноября 2018 - Жители в городе Карелии задыхаются от запаха нечистот. (Олонец)

10:04, 14 Апреля 2018 - ВИДЕО: В гарнизоне "Бесовец" нечистоты текут по улице.

09:43, 13 Ноября 2017 - В поселке Импилахти Питкярантского района жильцов четырех домов заливает нечистотами из канализации – власти полтора года обещают все отремонтировать.
Leopol'd
2019-02-18 10:46:07
2 года...
А сколько было вылито на избранного мэра, за отсутствие ярких событий и успехов, за 2 года. И это при постоянной конфронтации с руководством РК и отсутствии финансирования.
Где эти "кулацкие подпевалы", когда идет обсуждение 2 лет работы действующего руководства города и республики? :-)
Гость
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