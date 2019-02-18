Что удалось Парфенчикову и его команде сделать в Карелии за 2 года работы?

Исполнилось ровно два года, как в Карелию вернулся Артур Парфенчиков, его назначили врио главы республики.

Почему именно Парфенчикова назначили руководителем нашей республики? Причины лежат на поверхности. Во-первых, он местный - родился в Карелии, долгое время здесь жил и работал. После двух не слишком удачных попыток присылать в регион "варягов", которые вызывали отторжение у местного населения и элит, это было, пожалуй, самым важным. Во-вторых, у Парфенчикова был опыт работы на федеральном уровне, а значит – хорошие лоббистские возможности для того, чтобы отстаивать интересы проблемного и явно отстающего региона в Москве. В-третьих, он – представитель правоохранительных органов, почти двадцать лет отработал прокурором, восемь лет возглавлял службу судебных приставов. В республике, которую то и дело потрясали громкие коррупционные скандалы, нужно было наводить порядок. И начинать – с органов власти. Понятно, что не каждый бы с такой задачей справился, а бывшему прокурору Парфенчикову это было по силам.

Когда Артур Парфенчиков вернулся в Карелию, он пообещал, что не будет проводить серьезных кадровых революций. Правда сразу же предупредил, что сформировать правительство только местными кадрами не сможет. В результате на руководящих должностях появились, в том числе, приезжие специалисты – из Москвы, Бурятии, других регионов России. Многих Парфенчиков знал по работе в службе судебных приставов.

Что удалось сделать этой команде за два года? Мы собрали ТОП-10 успехов Парфенчикова на должности главы Карелии и вспомнили о его неудачах.

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