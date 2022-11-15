«Что в голове у таких людей»: посетители парка в Петрозаводске утилизируют банки странным образом (ФОТО)

Петрозаводчанин рассказал о посетителях парка «Ямка», которые, по его словам, ведут себя «как свиньи».

Пост был опубликован в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск». По словам автора, он много лет занимается спортом в парке «Ямка» и с удовольствием наблюдает за его преображением. В то же время, его ставит в тупик поведение некоторых посетителей зеленой зоны.

Так, по его словам, пожилой мужчина, регулярно выгуливающий собаку в парке, ведет себя очень странно.

«Нашел себе место возле емкостей со сжиженным газом, где во время каждой прогулки выпивает банку крепкого пива и вешает ее на ветку куста или вставляет между двух деревьев. Ближайшая урна в 20 метрах. Всегда хотелось узнать, что в голове у таких людей? Опилки? Почему не бросить банку в урну? Самому приятно ежедневно приходить на место, которое загаживаешь?» — задал риторический вопрос автор поста.

При этом, как заметил петрозаводчанин, подобным образом чаще себя ведут пожилые люди.