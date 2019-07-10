Что в себя включает футбольная экипировка
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Футбол – это крайне популярный вид спорта. Однако сложно добиться высоких результатов на поле, если одежда будет неподходящей.
Футбольная форма - это обязательный элемент. Она не только идентифицирует игрока, но и обеспечивает удобство, а также минимизирует возможные риски получения травмы.
Без специального снаряжения в любом спорте не обойтись. Футбол не является исключением. Футбольную форму в настоящее время можно приобрести в свободном доступе или изготовить на заказ. Последний вариант в приоритете, поскольку он учитывает индивидуальные потребности членов команды.
Давайте выделим ряд ключевых задач, которые призвана выполнять футбольная форма. К ним можно отнести следующие:
- Определяет принадлежность отдельного игрока к той или иной команде;
- Позволяет избежать травм;
- Повышает эффективность манипуляций.
Форма для футбола – это не просто одежда. Над созданием оптимального комплекта работала целая команда специалистов. В этом случае особое внимание уделяется достижениям прогресса. Ткань дышит и не промокает.
Элементов формы может быть различное число. В этом случае всё зависит от того, какую именно роль играют член команды. Когда речь идёт о защитнике либо нападающем, комплект состоит из следующих элементов:
Гетры. Они удерживают щитки на ноге и впитывают влагу, а также помогают контролировать мяч;
Бутсы. Их нужно выбирать очень тщательно. Подойдёт только специализированная обувь с выступами и шипами в зоне подошвы. Так получится предупредить скольжение и падение;
Щитки. Должны анатомически повторять голень. Обычно они состоят из резины либо пластика. Внутри же расположен силикон;
Футболка должна быть в меру свободной и не сковывать движений. Синтетика должна отличаться практичностью, быстро выводить жидкость и моментально высыхать;
Трусы или шорты. Они должны сочетаться с футболкой.
Ещё в комплект входят подтрусники, термобельё и шапка. В последнем случае речь идёт о периоде холодов.
Голкиперы и судьи обычно носят перчатки. Вратари зачастую облачаются в трико либо свитер. Разрешается применять на поле и различные защитные элементы, если таковые не мешают игроку и прочим спортсменам. Хорошей игры!
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