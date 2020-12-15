Что важно знать об "умных" счетчиках?

Как можно дистанционно передавать данные с приборов учета воды, тепла и газа? Конечно, с помощью "умных" счетчиков.

"Умные" счётчики – это приборы учёта, которые самостоятельно передают информацию в сбытовую организацию. Они подходят для учёта холодной и горячей воды, газа, а также для тепловой и электрической энергии. Главное преимущество - своевременная и безошибочная передача данных в дистанционном режиме без участия потребителя.

Как реализована дистанционная передача?

Одной из главных проблем при сборе данных о потребленных ресурсах является сложность установки модема к счетчикам, так как устройству необходимо дополнительное внешнее питание от электрической сети. В этом и заключается проблема, так как повышается опасность соприкосновения электрического тока и воды или газа.

Из-за этих сложностей учет ресурсов: газа, тепла, воды - был сложно организуем. Около 5 лет назад начала активно развиваться беспроводная передача данных с использованием технологии низкого потребления электроэнергии. В приборы учета встроены батарейки, которые работают до 10 лет. По определенному алгоритму они просыпаются, передают данные и засыпают. Именно эти счетчики теперь называют "умными".

Как работает данная система?

Технология работает по принципу "технического Wi-Fi": станция, подключенная к интернету, собирает данные со всех приборов учета, зарегистрированных на ней. Затем данные передаются в личный онлайн-кабинет. Технология работает полностью в автоматическом режиме.

В настоящее время "умные" счетчики активно используются в многоквартирных домах и садоводческих кооперативах. Владельцы "умных" счетчиков могут не только анализировать почасовую динамику потребления, также им доступна возможность оптимизации расходов с помощью перехода на многотарифный учет. При установке новых счетчиков нет необходимости менять проводку или систему водоснабжения, достаточно установить приборы учета вместо существующих.

Приборы учета потребляемой воды, электричества, газа и тепла позволяют уменьшить затраты на оплату коммунальных услуг до 50%. "Умные" счетчики, по сравнению с обычными, дополнительно предотвращают потери ресурсов в размере от 10 до 30%. В следующей статье компания "Энерго-Решение" расскажет о порядке внедрения умных счетчиков в многоквартирных домах и садоводческих кооперативах.

Компания "Энерго-Решение" более 5 лет профессионально занимается автоматизированными системами сбора данных с приборов учета. Заказать услугу по внедрению "умных" счётчиков под ключ или один из этапов внедрения вы можете в компании "Энерго-Решение".

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