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Чубайс оставил пост спецпредставителя президента и покинул Россию

Новости. Политика
15:59, 23 Марта 2022
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

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Анатолий Чубайс оставил пост специального представителя президента России и покинул страну.

Анатолий Чубайс покидает пост специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщил в среду ТАСС источник из окружения Чубайса.

«Да, это правда. Анатолий Борисович покидает этот пост», — сказал он.

Еще один источник, близкий к Чубайсу, также сообщил, что он уехал из России. «Он и ушел с поста спецпредставителя, и уехал из страны», — сказал источник.

Анатолий Чубайс занял пост спецпредставителя президента РФ 4 декабря 2020 года.

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