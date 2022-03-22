Чубайс оставил пост спецпредставителя президента и покинул Россию

Анатолий Чубайс оставил пост специального представителя президента России и покинул страну.

Анатолий Чубайс покидает пост специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщил в среду ТАСС источник из окружения Чубайса.

«Да, это правда. Анатолий Борисович покидает этот пост», — сказал он.

Еще один источник, близкий к Чубайсу, также сообщил, что он уехал из России. «Он и ушел с поста спецпредставителя, и уехал из страны», — сказал источник.

Анатолий Чубайс занял пост спецпредставителя президента РФ 4 декабря 2020 года.