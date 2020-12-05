Чубайс "отметил" назначение на новую должность, выстрелив из пушки

Назначенный спецпредставителем президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс выстрелил из пушки в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

"В ознаменование начала новой миссии ровно в 12.00 совершил выстрел из гаубицы Д30 на Петропавловской крепости! (Вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий нет)", - написал Чубайс на своей странице в Facebook.

Его пост прокомментировал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он написал: "Похожа на гаубицу 122 мм, Д-30. По военной специальности нас на таких учили".



Анатолий Чубайс/https://www.facebook.com/anatoly.chubays

Другие пользователи предложили Чубайсу выстрелить с "Авроры" по Зимнему дворцу, пишет "Лента.ру".

Напомним, 2 декабря президент России Владимир Путин объявил об уходе Чубайса с поста главы компании «Роснано», которой он руководил с 2011 года. Последним днем его работы стало 3 декабря.

4 декабря глава государства назначил Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями.