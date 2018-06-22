Чубайс спрогнозировал будущее пенсионной системы

Пенсионная система в России рано или поздно станет работать не только на социальную, но и на инвестиционную задачу, считает глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

"С одной стороны, тема предопределена, совершенно ясно, что это произойдет. Во всем мире это происходит. С другой стороны, такой ажиотаж поднялся на ровном месте, что сейчас вообще пока вряд ли стоит какие-то активные действия делать. Тем более, что мы видим, что, во-первых, правительство объявило трудное решение, связанное с пенсионной реформой. Во-вторых,правительство ведет к индивидуальным пенсионным счетам. В этом смысле есть большой объем преобразований. Совершенно ясно, что рано или поздно пенсионная система в России будет работать не только на социальную задачу, но и на инвестиционную задачу, как во всем мире", — сказал Чубайс журналистам в пятницу.

Ранее сообщалось, пишет news.mail, что Чубайс рассчитывает продолжить обсуждение вопроса об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустриюс обновленным правительством РФ и Центробанком. Соответствующие предложения "Роснано" уже направило властям и теперь ожидает "второго этапа" дискуссии по этому вопросу.