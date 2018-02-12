Чучело Масленицы сожгут около мэрии Петрозаводска

В Петрозаводске в это воскресенье состоится карнавал, по завершении которого возле здания мэрии сожгут чучело Масленицы.

"В 15.00 на Советской площади, напротив главной сцены, будет установлено чучело, которое будет вначале украшать шествие, а потом будет сожжено", – рассказал в понедельник на пресс-конференции начальник Городского дома культуры Владимир Прикуль.

Ранее стало известно, что в этом году "гиперборейское" карнавальное шествие будет посвящено празднованию Масленицы. Именно поэтому организаторы решили провести карнавал не в субботу, 17 февраля, когда будут проходить основные мероприятия фестиваля "Гиперборея", а на следующий день. Участники карнавального шествия проследуют по маршруту: пл. Кирова – пр.Карла Маркса – ул.Энгельса – пр. Ленина – набережная Онежского озера. Начало движения колонн – в 12 часов.

Прикуль также сообщил, что на Масленицу в Петрозаводск приедет "русский богатырь" из Пскова Александр Минин.

"Очень большой артист в прямом и переносном смысле. 2,15 м рост и вес около 200 кг", - сказал он.

Минин, по словам Владимира Прикуля, возглавит карнавальное шествие и станет ведущим праздника.

Организаторы обещают, что полакомиться блинами (и не только) можно будет в районе набережной чуть ли не на каждом углу.

"Управление торговли и потребительского рынка прорабатывает специальную схему организации торговли. В этот раз будут выставлены новые точки, которых ни разу не было раньше. И они обещают удивить не только блинами, но и новыми видами продукции, которая раньше не была представлена" – сообщил начальник управления культуры Сергей Соловьев.

А в резиденции Борея, которую начали устанавливать на набережной, 18 февраля можно будет отведать блины с икрой и красной рыбой, отметил Владимир Прикуль.