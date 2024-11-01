«Чудесатое облагораживание»: жителей Петрозаводска ввели в ступор дизайнерские решения власти

Облагороженный сквер Попова получил неоднозначную оценку от местных жителей.

Жители Древлянки с недоумением наблюдают за завершающим этапом благоустройства переулка Попова. Несмотря на то, что проект обещал создание уютного сквера, результат оказался неоднозначным.

Как написал местный житель в паблике «Моя Древлянка | Сообщество жителей», согласно первоначальному плану, территория должна была быть превращена в благоустроенный сквер. Частично это обещание было выполнено: одна сторона переулка получила выровненные газоны. Но другая осталась практически нетронутой. Дорожки не были продолжены, а вдоль них образовалась глубокая канава.

«Ладно, всё равно это лучше, чем-то, что было», — признает житель. — «Но кому пришло в голову поставить грандиозные помойки впереди скамеек, перед носом у сидящих?» — добавляет он следом. К сожалению, мусорки даже не переставить — другое место не предусмотрено.