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Чурикова попросила суд в Карелии изменить меру пресечения Юрию Дмитриеву из-за коронавируса в СИЗО

Новости. Общество
08:05, 18 Мая 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Народная артистка СССР, актриса Инна Чурикова передала в Верховный суд Карелии личное поручительство за находящегося в СИЗО главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.

Напомним, свыше 150 деятелей российской науки и культуры, среди которых Борис Гребенщиков, Андрей Звягинцев, Людмила Улицкая, Владимир Познер, Наталья Солженицына, Олег Басилашвили, Инна Чурикова,   направили обращение председателю Верховного суда республики с просьбой выпустить Юрия Дмитриева из-под стражи.

©Валерий Поташов/Столица на Онего

Отдельно к председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу обратилась Инна Чурикова. Письмо опубликовала "Новая газета".

"Прошу Вас о милосердии к нашему соотечественнику Юрию Алексеевичу Дмитриеву, руководителю карельского отделения общества "Мемориал", краеведу и историку-поисковику, известному не только Карелии, но теперь уже всей России и всему цивилизованному миру. Я прошу Вас, очень прошу, изменить меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО на другую меру пресечения именно сейчас, когда этот чудовищный коронавирус пожирает и истребляет людей и проник уже в СИЗО Петрозаводска, а здоровье Юрия Алексеевича и без того слабое, он в зоне риска", – написала артистка в письме.

Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя сталинских репрессий. Сам Дмитриев отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. Судебный процесс по этому делу продолжается в городском суде Петрозаводска более года.

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