Cкончался ветеран карельского спорта Александр Кудряшов

На 96-м году жизни 27 декабря скончался ветеран карельского спорта, ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Александр Павлович Кудряшов, сообщил на своей станице министр спорта Карелии Александр Воронов.

Александр Кудряшов родился 4 сентября 1923 года в селе Норское Ярославской области. Учился в Норской семилетней школе, работал токарем на Ярославском шинном заводе. Участник оборонительных работ под Москвой осенью 1941 года.

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., сержант, командир отделения батальона спецсвязи Главного Управления пограничных войск СССР. Обеспечивал оперативную связь всех фронтов в секретном кодовом режиме.

В послевоенное время – многократный чемпион республики по футболу и хоккею с мячом, член сборной команды Карело-Финской ССР по футболу и хоккею с мячом. Чемпион Карело-Финской СССР 1948 года по футболу (вратарь) в составе команды "Динамо" (Петрозаводск). Вратарь хоккейной команды ОДО - Окружного Дома офицеров (Петрозаводск) - одной из сильнейших команд СССР в 1955-1957 гг.

Александр Павлович Кудряшов является лучшим вратарем в истории карельского хоккея с мячом. Последний официальный матч за сборную команду Карелии он сыграл в 47-летнем возрасте.

Более 40 лет (с 1957 по 1998 гг.) работал на Онежском тракторном заводе: мастером, старшим инженером, начальником экспериментального цеха. Ратный подвиг, трудовая, физкультурно-спортивная деятельность А.П. Кудряшова являются ярким примером бескорыстного служения Родине, верности избранной профессии, спортивного долголетия и служат примером для молодежи.

Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, ассоциация ветеранов карельского спорта, Олимпийский Совет Республики Карелия, администрация Петрозаводского городского округа, друзья, коллеги и соратники выражают искренние слова соболезнования родным и близким Александра Павловича Кудряшова.

Прощание с Александром Павловичем Кудряшовым состоится 29 декабря с 9:00 до 10:00 в траурном зале (ул. Вольная, 4).