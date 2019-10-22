Cкрывавшийся от полиции петрозаводчанин попался на магазинной краже

Сотрудники вневедомственной охраны задержали воришку в магазине на Кукковке, сообщил в управлении Росгвардии Карелии.

Вечером 21 октября в одном из сетевых магазинов микрорайона Кукковка петрозаводчанин пытался пронести мимо кассы продукты на сумму более 2300 рублей, но был задержан сотрудниками вневедомственной охраны.

Выяснилось, что 22-летнего задержанного разыскивает полиция. Он передан в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства.