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Новости. Общество
10:32, 27 Ноября 2018

COSMOS GROUP объявляет об открытии первого отеля под собственным брендом

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В Петрозаводске после ребрендинга состоялось торжественное открытие отеля Cosmos Petrozavodsk. Это первая в России гостиница под брендом сети Cosmos Hotels & More, которую запустила в этом году управляющая гостиничная компания Cosmos Group.

В центре столицы Карелии 22 ноября состоялось торжественное открытие обновленного бизнес-отеля Cosmos Petrozavodsk.

Мероприятие, ставшее заметным событием в жизни города, ознаменовало завершение ребрендинга гостиницы, ранее известной как "Онего Палас". Это первый объект под брендом Cosmos новой гостиничной сети Cosmos Hotels & More, которую запустила в этом году управляющая гостиничная компания Cosmos Group, входящая в группу АФК "Система".

"Ребрендинг отеля был осуществлен в течение шести месяцев. Это не просто смена вывески, но прежде всего — изменения в философии и стандартах качества обслуживания. Нами была внедрена концепция сети Cosmos Hotels & More, которая объединяет локальные особенности места расположения гостиницы и глобальные возможности для гостей.

Новый слоган — "Петрозаводск ещё лучше с Cosmos" — отражает позиционирование отеля не только как места, где гости могут отдохнуть и поужинать, но и как ключевого элемента города", — комментирует Полина Лебедева, директор по маркетингу Cosmos Group.

Cosmos Petrozavodsk — бизнес-отель, который идеально подходит для деловых поездок и проведения конференций и предлагает за разумные деньги международный уровень сервиса. Под общей идеей функциональной эстетики новый бренд Cosmos несет ценности, важные для "деловой" аудитории: гибкость и быстрота в обслуживании, персонализированный подход и оптимальное соотношение цена/качество. В оформлении интерьера используется спокойная цветовая гамма, лаконичные сообщения на носителях внутренней коммуникации.
Управляющая гостиничная компания Cosmos Group продолжит расширять географию присутствия новой сети Cosmos Hotels & More на российском рынке. В течение ближайших пяти лет компания планирует управлять под собственными брендами номерным фондом в 4,7 тыс. номеров, фокусируясь на городах-миллионниках и на регионах, где существует спрос, исходя из конъюнктуры рынка. В 2019 году планируется открытие в Москве апарт-отеля CosmosStay Profsoyuznaya на 145 номеров в шаговой доступности от метро "Теплый стан".

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