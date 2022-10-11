Жители Карелии стали в два раза меньше болеть коронавирусом

Уровень заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю в республике снизился на 44%, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировали 505 случаев COVID-19. По сравнению с предыдущими семью днями уровень заболеваемости упал на 44%. Это произошло во всех возрастных группах.



С начала пандемии в республике диагноз COVID-19 лабораторно подтвердили у 159 689 человек, из них дети до 17 лет — 20 566, 12,9%, лица старше 65 лет — 27 149 или 17,01%.