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COVID-19 за сутки выявили более чем у 80 жителей Карелии

Новости. Общество
09:02, 18 Октября 2020
фото: Илья Тимин
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Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 81 человека, сообщили в Оперативном штабе.

Из 81 инфицированного, заболевших – 58 человек, из них 20 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии, сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 47 человек, в Сортавале – 5 человек, в Кондопоге – 8 человек, в Медвежьегорском районе – 5 человек (Медвежьегорск – 4, село Толвуя – 1), Пудожском районе – 4 человека (Пудож, поселок Водла, деревня Авдеево, поселок Шальский), в Пряжинском районе – 3 человека (Пряжа – 2, поселок Чална – 1), в Прионежском районе – 1 человек (поселок Мелиоративный), в Кеми – 5 человек, в Сегеже – 1 человек, в Беломорском районе – 1 человек (поселок Летнереченский), в Лоухском районе – 1 человек (поселок Пяозерский).

Выздоровели 24 человека: в Петрозаводске – 15, в Сортавальском районе – 2, в Питкярантском районе – 2, в Лахденпохском районе – 1, в Костомукше – 1, в Беломорском районе – 1, в Кондопожском районе – 2.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 855 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 943,3 случая, по Северо-Западу – 1185,4.

По состоянию на 18 октября от коронавируса в Карелии за время эпидемии умерло 44 человека. Общее число инфицированных – 5250.

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Комментарии

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