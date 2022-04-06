Cуд в Карелии признал нарушения на выборах главы Деревянского поселения

Прионежский районный суд не стал отменять результаты голосования, состоявшегося 20 марта.

Мартовские выборы главы Деревянского сельского поселения Карелии за минувшую неделю обросли настолько скандальными подробностями, что Центральной избирательной комиссии республики пришлось давать комментарий тем фактам, которые попали в медийное пространство. А началось все с административного иска в Прионежский районный суд бывшего кандидата на пост руководителя муниципального образования от партии «Справедливая Россия» Алексея Вострикова о защите избирательных прав.

Суд в итоге признал, что нарушения на выборах главы Деревянского сельского поселения, действительно, были, но отменять их результаты не стал.

Читайте подробнее в материале журналиста Валерия Поташова.