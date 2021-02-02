Цвет столешницы для кухни: особенности правильного выбора + фото новинок дизайна

После того, как вы определились, из какого материала должен быть рабочий стол на кухне, нужно выбрать его цвет.

Это не всегда простая задача, так как она должна соответствовать кухонным шкафам, мойке, аксессуарам, цвету стен и напольному покрытию.

Перед тем как выбирать цвет кухни, предлагаем посетить этот обзор https://stroitelstvo.expert/krasivye-kuxni/ и изучить фото идеального сочетания элементов интерьера современной кухни. Редакторы недавно выложили на сайт обновленную версию с новинками. Мы там нашли много эксклюзивных вариантов для красивого оформления кухни.

Столешница с белым оттенком

Нужно понимать, что на самом деле это универсальный цвет и он всегда хорошо сочетается с другими элементами интерьера, его очень легко декорировать, а также подбирать элементы мебели. Также нужно отметить, что такие светлые оттенки с легкостью могут увеличить визуальное пространство на любой кухне. Одним из недостатков является то, что такую столешницу придется очень часто мыть и чистить.

Бежевые оттенки

На самом деле специалисты отмечают, что это нейтральный цвет и он пользуется огромной популярностью среди дизайнеров. Идеально будет сочетаться с темными оттенками, такими как коричневый, темно-серый, черный и т.д.

Оттенки серого цвета для современной столешницы

Это один из самых трендовых цветов 2021 года. Специалисты отмечают, что такой цвет достиг пика популярности благодаря своему чудесному сочетанию с элементами интерьера кухни. На фото наглядно видны все особенности и преимущества такого цвета.

Черный цвет в интерьере кухни

Черный рабочий стол будет стильным и элегантным. Визуально отделяет верхнюю и нижнюю тумбы от раковины и создает хороший контраст, особенно с белым. Если он однотонный, на нем будут заметны брызги воды и известковый налет, но регулярное протирание решает эту проблему.

Коричневая столешница для кухни

Коричневые оттенки, такие как капучино, орех, шоколад, создают хороший контраст со светлыми шкафами цвета шампанского или слоновой кости. Они подходят для кухонь в стиле модерн, ретро, индустриальный стиль или шале. Коричневую столешницу можно комбинировать со столом и стульями такого же цвета.

Красная столешница

Красную столешницу чаще всего сочетают со шкафами белого, черного или серого цвета. Он сложен, но претенциозен и быстро становится основным направлением кухни. Остальные цвета и аксессуары должны быть простыми и ненавязчивыми.

Зеленая столешница

Кухонная столешница зеленого цвета создает на кухне естественную и приятную атмосферу. Хорошо сочетается с большинством других цветов - оттенками дерева, бежевым, коричневым, оранжевым, желтым, черным, белым. На зеленом фоне гармонично и естественно смотрятся ваза с фруктами, баночки со специями и другие продукты.

Также современные дизайнеры отмечают следующие эксклюзивные расцветки, которые популярны в 2021 году:

1. Гранит. Цвет гранита зависит от минеральных компонентов, но его основа белая, серая, бежевая или коричневая.

2. Мрамор. Мрамор белый с коричневыми, серыми, бежевыми или зеленоватыми примесями. Он выглядит стильно и утонченно и подходит для современных и минималистичных кухонь.

3. Оникс. Его основа желтая, бежевая или коричневая с характерными белыми или черными пятнами. Прекрасно смотрится с темным деревом.

4. Кварцевый. Доступен во всех цветах, выглядит роскошно и стильно и добавляет ценности интерьеру кухни.

5. Малахит. Цветовая гамма - от светло-бирюзового до темно-изумрудно-зеленого. Хорошо сочетается с темным деревом, коричневым, белым.

6. Золотой дуб. Золотой или натуральный дуб имеет приятный золотисто-оранжевый цвет. Сочетается практически со всеми цветами и особенно хорошо с белым, зеленым, темно-коричневым.

7. Темный дуб. Основной цвет - темный шоколад с красными, оранжевыми или золотыми нитями. Прекрасно смотрится с белыми, синими, бежевыми кухонными шкафами.

8. Венге. Столешница венге стильная и изысканная, сочетается с беленым дубом, кленом, ясенем, синим, оранжевым, зеленым, белым.

9. Бук. Светлое дерево теплого золотистого оттенка. Хорошо сочетается с белым, шампанским, коричневым, розовым. Подходит для кухни в стиле прованс, кантри, винтаж.

10. Грецкий орех. Верх ореха темно-коричневый с красноватым оттенком. Сочетается с белым, бежевым, песочным, темно-зеленым, синим.

11. Ясень. Это светлое дерево, которое привносит в кухню уют и гармонию. Прекрасно сочетается с белыми кухонными шкафами. Также он сочетается с ванильным, коричневым, синим, зеленым.

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