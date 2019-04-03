"Да хоть на Красную площадь" – как активисты борются против строительства мусорного полигона

Автор "Столицы на Онего" побывал в местечке Шиес в соседней с Карелией Архангельской области. Сегодня это самая горячая точка эко-протеста в России.

В июле 2018 года на небольшой станции Шиес в Ленском районе Архангельской области началось строительство огромного мусорного полигона. Против реализации этого проекта выступили как местные жители, так и эко-активисты по всей стране. Многие из них объединились в Комитет спасения Урдомы.

В декабре они открыли на Шиесе круглосуточную вахту. Каждый день туда приезжают добровольцы из Архангельской области и Республики Коми. По периметру территории, где идёт строительство и на подъездных дорогах, волонтёры организовали несколько блокпостов.

Сегодня Шиес – самая горячая точка эко-протеста в России. Автор этих строк стал одним из участников блог-тура, организованного в Урдому и Шиес. Конечно, было интересно на месте разобраться в причинах, по которым протест только усиливается, сравнить происходящее там с событиями, разворачивающимися в Сунском бору в 2016-2017 гг.

Подробнее – в репортаже Олега Реута.