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Новости. Общество
13:47, 03 Апреля 2019
фото: Олег Реут

"Да хоть на Красную площадь" – как активисты борются против строительства мусорного полигона

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Автор "Столицы на Онего" побывал в местечке Шиес в соседней с Карелией Архангельской области. Сегодня это самая горячая точка эко-протеста в России.

В июле 2018 года на небольшой станции Шиес в Ленском районе Архангельской области началось строительство огромного мусорного полигона. Против реализации этого проекта выступили как местные жители, так и эко-активисты по всей стране. Многие из них объединились в Комитет спасения Урдомы.

В декабре они открыли на Шиесе круглосуточную вахту. Каждый день туда приезжают добровольцы из Архангельской области и Республики Коми. По периметру территории, где идёт строительство и на подъездных дорогах, волонтёры организовали несколько блокпостов.

Сегодня Шиес – самая горячая точка эко-протеста в России. Автор этих строк стал одним из участников блог-тура, организованного в Урдому и Шиес. Конечно, было интересно на месте разобраться в причинах, по которым протест только усиливается, сравнить происходящее там с событиями, разворачивающимися в Сунском бору в 2016-2017 гг.

Подробнее – в репортаже Олега Реута.

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Комментарии

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кир
2019-04-03 15:19:58
Хорошо просто и бездумно протестовать. Где альтернативный вариант? Не можете и никто не может в этой стране. :)
Изя
2019-04-03 15:33:14
Додогой кир, , альтернатива тут одна , смена модели развития страны , замена всех бездарных чиновников , и реальная борьба с кумовством и коррупцией , с посадками и конфискациями наворованного . Другого не дано . :)
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