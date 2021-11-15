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Дачная амнистия позволит оформлять не только дом, но и землю под ним

Новости. Общество
16:05, 18 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Сенаторы поддержали законопроект, который расширяет возможности дачной амнистии.

На заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сегодня, 18 ноября, рассмотрели законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года и ее расширении на земельные участки. Несмотря на то, что дачная амнистия действует с 2006 года, некоторые проблемы в оформлении садовых домов и построек в собственность до сих пор остались.

Как отметил сенатор Игорь Зубарев, законопроект предусматривает механизм упрощенного оформления прав на жилые дома, построенные на государственных и муниципальных землях до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 года, и одновременно на земельные участки, на которых они расположены. Кроме того, изменения позволят защитить права тех, кто получил в наследство неоформленные участки. У людей появится законное право собственности на эти земли.

"Дачная амнистия уже позволила более 14 миллионам россиян оформить свои дачные дома и постройки в собственность в упрощенном порядке. После принятия изменений и в Карелии, и других регионах таких людей станет больше. Ведь по амнистии можно будет оформить в собственность не только дом, но и землю, на которой он расположен. Чтобы сделать это, достаточно будет подать заявление в органы местного самоуправления и документы, подтверждающие факт владения недвижимостью. Среди них могут быть справки о выделении земли организацией-работодателем, договор о подключении дома к инженерно-техническим сетям, справки об оплате коммунальных услуг и т.д. Все достаточно просто. И до 2031 года люди смогут спокойно оформить свои дачные участки", - отметил Игорь Зубарев.

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