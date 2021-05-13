Дачникам в районе Карелии ограничат проезд из-за ремонта ж/д путей

Движение через железнодорожные переезды на участке Лучевой – Суна в Карелии будет частично ограничено в мае, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

На участке Лучевой – Суна в настоящее время проводится капитальный ремонт пути, в рамках которого осуществляется ремонт двух железнодорожных переездов.

Так, до 18 мая 2021 года ежедневно в границах железнодорожного переезда 437 км - подъезд к СНТ «Лучевое-2» - будут проводиться работы по капитальному ремонту пути с переукладкой железнодорожного настила и заменой резинокордового покрытия переезда. На время производства ремонтных работ движение автотранспорта будет осуществляться реверсивно (по мере накопления) по одной полосе с 19.00 до 4.00.

Подобные работы, с частичным ограничением движения с 19.00 до 4.00, ведутся в границах железнодорожного переезда 443 км станции Суна (подъезд к поселку Чупа). Пропуск автотранспорта осуществляется по одной полосе движения (по мере накопления). Работы проводятся с 12 по 24 мая.

Днем проезд автотранспорта через железнодорожные переезды будет производиться в обычном режиме.

ОЖД просит водителей транспортных средств быть внимательными при выборе маршрута следования.