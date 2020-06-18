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Дачники в Карелии уже записываются на голосование по поправкам в Конституцию в своих кооперативах

Новости. Общество
11:38, 19 Июня 2020
фото: администрация Кондопожского района
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В садовых товариществах и дачных кооперативах Карелии идет активная работа по приему заявлений от тех граждан, которые будут голосовать по месту нахождения.

Напомним, до 21 июня у всех граждан, которые в настоящее время живут не по месту регистрации, есть возможность «прикрепиться» для голосования по поправкам в Конституцию по месту нахождения. Для этого достаточно подать заявление в избирательную комиссию.

Этой государственной услугой в Карелии сейчас активно пользуются дачники. Как рассказали в администрации Кондопожского района, на территории которого расположено много садоводческих товариществ и дачных кооперативов, в настоящее время здесь ведется работа по сбору заявлений тех жителей, которые будут голосовать по месту нахождения, на своих дачах.

Подробнее читайте здесь.

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