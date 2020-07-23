"Дачную амнистию" могут продлить на пять лет

В Государственную Думу внесён законопроект, предусматривающий продление положений "дачной амнистии".

Об этом 23 июля сообщила пресс-служба одного из авторов документа, председателя Комитета палаты по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, пишет "Парламентская газета".

Как напомнил Крашенинников, "дачная амнистия" действует почти 14 лет и позволила гражданам в упрощённом порядке оформить права более чем на 13 миллионов объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани, гаражи и так далее.

Её отдельные положения закончат свое действие 1 марта 2021 года. Речь идёт об упрощённом порядке оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на садовых земельных участках.

После этой даты правообладатели участков будут обязаны руководствоваться уведомительным порядком строительства объектов. То есть о начале и завершении строительства объектов ИЖС и садовых домов нужно уведомлять уполномоченный орган местного самоуправления. Тот, в свою очередь, принимает решение о согласовании параметров строящегося дома и направляет все необходимые документы в Росреестр для оформления прав застройщиков на указанные объекты.

Вместе с тем до 1 марта 2021 года действует переходный период для граждан, которые начали строить дома до вступления в силу уведомительного порядка (до 4 августа 2018 года) и не получали разрешение на строительство. Они могут направить уведомление в уполномоченный орган, при этом получать разрешение на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию им не нужно.

Если граждане этого не сделают до 1 марта 2021 года, то после этой даты смогут оформить свои права только в судебном порядке. Однако им нужно доказать, что их дом не нарушает строительных норм и не является самовольной постройкой.

Таким образом, после 1 марта следующего года действие указанных положений "дачной амнистии" прекратится и в сложной ситуации окажутся многие россияне, которые не воспользовались упрощённым порядком оформления своих прав на недвижимость.

Законопроектом предлагается продлить на пять лет - до 2026 года - упрощённый порядок оформления прав на дома (индивидуальные жилые дома и садовые дома), построенные на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства. Таким образом, действие "дачной амнистии" продлевается и расширяется за счёт распространения на разные категории участков.

Оформлять права будут при наличии права на участок — на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Все необходимые документы владелец сможет подать самостоятельно.

Согласно законопроекту, индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определённым Градостроительным кодексом. Это нужно, чтобы исключить случаи строительства на указанных участках домов, не соответствующих таким требованиям.