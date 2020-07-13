Дачный вор в Карелии замаскировался под туриста и прятал добычу в палатке

В Кондопожском районе мужчина воровал продукты, спиртное и вещи на дачах и прятал добычу в палатке, сообщили в МВД Карелии.

В ОМВД России по Кондопожскому району поступило заявление о краже от 53-летней петрозаводчанки. Из принадлежащего ей дома в садовом товариществе неизвестный похитил шлифовальную машинку. Ущерб составил 3 тысячи рублей.

В ходе работы по преступлению у сотрудников уголовного розыска появилась оперативная информация, что подозреваемый может находиться на территории дачного кооператива. Выехав на место, они задержали с поличным 51-летнего мужчину. Тот проникал в дома в отсутствие хозяев, разбивая окна. По его словам, он похищал продукты питания и алкоголь для себя, а имущество – для сбыта. При этом в лесном массиве он разбил палатку, часть похищенного хранил там.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по аналогичным эпизодам преступной деятельности.