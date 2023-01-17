«Дайте что-нибудь от живота»: глава Минздрава Карелии объяснил, что не надо просить в аптеке

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о работе аптекарей.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что часто в аптеке можно видеть такую картину/, когда посетитель с болью, например, в брюшной полости просит работника аптеки – фармацевта или провизора – продать какое-нибудь лекарство «от боли в животе». «Отмечу, что работники аптеки не могут ставить диагноз и тем более лечить пациента. В должностные обязанности фармацевта аптеки входит только доступное консультирование и предложение наиболее подходящих лекарств, а также синонимическая замена назначенного врачом лекарственного препарата», - объяснил Михаил Охлопоков.

Таже министр добавил, что если человек заболел, но это не простуда или что-то поддающееся быстрому лечению, то специалист должен повлиять на покупателя, чтобы он обратился за помощью к квалифицированному врачу и не занимался самолечением. Фармацевт может продать безрецептурный или рецептурный препарат, если у пациента есть рецепт.

Тем не менее, по словам главы Минздрава, оказание первой помощи до оказания медицинской помощи является правом, но не обязанностью работников аптеки, даже если травма получена непосредственно в аптеке или на подходе к ней. Работник аптеки может осмотреть её, предложить вызвать бригаду скорой помощи, при необходимости и возможности провести мероприятия по охлаждению ушиба и контролировать состояние посетителя до прибытия врачей.

«Не надо просить фармацевта в аптеке продать «какое-нибудь лекарство», если вы не знаете конкретный диагноз, а источник боли достоверно не определён», - написал вывод министр Охлопков.