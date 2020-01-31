Дайвер из Петрозаводска обзавелся ножом итальянских подводных диверсантов

Известный инструктор по дайвингу Дмитрий Беленихин похвастался в Сети своим новым приобретением.

"Сегодня стал счастливым обладателем ножа итальянских подводных диверсантов. Возможно, он поможет перестать постоянно вспоминать другой итальянский нож, утопленный 10 лет назад, и уже снятый с производства. Хотя, при розничной цене в 73 тысячи рублей, 10 раз подумаешь, брать ли его с собой под воду", - написал дайвер на своей странице в "ВКонтакте".

Сотрудников правоохранительных органов Дмитрий Беленихин попросил не беспокоиться, поскольку нож приобретен в рамках закона, документы на оружие имеются.

Напомним, недавно Дмитрий спас от вырубки во дворе Петрозаводска вяз высотой в 6 этажей.