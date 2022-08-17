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Дайверы достали со дна самого чистого озера в Карелии 12 сеток с мусором (ВИДЕО и ФОТО)

Новости. Общество
08:40, 23 Августа 2022
фото: Новости Костомукши/ВК

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В Костомукше волонтеры начали очищать озеро Контокки.

В минувший понедельник, 22 августа, костомукшские волонтеры занимались уборкой подводной части территории зоны отдыха «Рыбка». За первый час работы дайверы подняли с прибрежной территории озера Контокки более 12 сеток с мусором. Об этом пишут «Новости Костомукши».

«Кроме банальной алкотары ребята обнаружили на дне озера автомобильные покрышки с дисками и без, трубы и тросы, а также вытащили старую товарную телегу, радиатор и сани. Процесс подъёма телеги смотрите на видео. Это очень тяжело – вытаскивать из воды объёмные предметы!», - пишет издание.

Во вторник экологическая акция, которая проходит при поддержке «Карельского окатыша» и партнера комбината компании «Гринтэк», продолжится. Всех желающих помочь дайверы ждут на береговой территории у «Рыбки» к 17.00.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Карелии проверило качество воды и почвы в местах пляжного отдыха в Костомукше. Пробы из озера Контокки по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям соответствовали установленным требованиям гигиенических нормативов.

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