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Дама обвинила мужчину в изнасиловании за отказ покупать еду

Новости. Общество
19:40, 22 Декабря 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Метцель
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Уголовное дело по статье о ложном доносе возбудили следователи в отношении жительницы Ханты-Мансийского автономного округа после того, как она обвинила знакомого в изнасиловании, потому что мужчина отказался купить ей продукты.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление СК России.

Согласно версии следствия, 9 июля пьяная жительница города Урай обратилась в полицию с сообщением об изнасиловании, а затем написала в СК заявление о том, что накануне ночью ее изнасиловал знакомый мужчина.

"В ходе проверки <...> установлено отсутствие у заявительницы следов насилия, а обвиненный ею мужчина во время предполагаемого насилия находился в другом месте. При этом причиной написания заявления явилась месть обвиняемой за отказ мужчины приобрести за свой счет и привезти ей домой продукты питания", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили в отношении 46-летней женщины уголовное дело по статье 306 УК России "Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления". Ей уже предъявлено обвинение, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.

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