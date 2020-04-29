Дана Борисова оголила грудь в прямом эфире (ФОТО)

В последнее время поведение телеведущей вызывает много вопросов среди интернет-пользователей.

Большинство подписчиков, которые следят за жизнью телеведущей, считают, что Дана взялась за старое и вновь начала употреблять запрещенные вещества, пишет "Узнай все".

Недавно Дана устроила прямой эфир с известной моделью Олесей Малибу. Пока девушки общались, поклонники обратили внимание на то, что у Даны рванные колготки и нечесаные волосы. А в середине беседы, Борисова неожиданно оголила бюст.

"Дана, вы же мать. Зачем вы так себя ведёте", – упрекнули ее пользователи.