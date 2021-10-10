Данные федерального оперштаба о коронавирусе в Карелии расходятся с местной статистикой

Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о пяти летальных случаях в Карелии за минувшие сутки — это больше, чем дает карельская статистика.

Данные федерального оперативного штаба приведены в сводке о заболеваемости по всем субъектам Федерации.

В сводке, которую ранее разместил на своей странице Вконтакте глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, сообщается о трех умерших — их число выросло за сутки с 904 до 907.

Расходятся и данные о количестве заразившихся - федеральный штаб зарегистрировал 265 новых случаев заболевания, а карельский - 251.

При этом федеральная статистика за 10 октября полностью совпадает с данным Минздрава Карелии по состоянию на 9 октября, когда сообщалось о 265 инфицированных и пяти умерших.