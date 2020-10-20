Данные ВЦИОМ показали, что выросло число россиян, довольных своими доходами

Число жителей России, которые считают материальное положение своих семей хорошим, в сентябре выросло по сравнению с августом.

Это следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Из общего числа опрошенных удовлетворены своим уровнем жизни 15% - на 1 процентный пункт больше, чем в августе. А доля негативно оценивающих положение своих семей снизилась в сентябре на 2 процентных пункта - до 24%.

Большинство россиян (60%) оценивают материальное положение своих семей как среднее, этот показатель не изменился с августа 2020 года,

"Таким образом, индекс самооценки материального положения составил 51 п., что на 3 п.п. больше, чем в предыдущем месяце", — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".