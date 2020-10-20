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Данные ВЦИОМ показали, что выросло число россиян, довольных своими доходами

Новости. Общество
09:03, 21 Октября 2020
фото: pixabay
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Число жителей России, которые считают материальное положение своих семей хорошим, в сентябре выросло по сравнению с августом.

Это следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Из общего числа опрошенных удовлетворены своим уровнем жизни 15% - на 1 процентный пункт больше, чем в августе. А доля негативно оценивающих положение своих семей снизилась в сентябре на 2 процентных пункта - до 24%.

Большинство россиян (60%) оценивают материальное положение своих семей как среднее, этот показатель не изменился с августа 2020 года,

 "Таким образом, индекс самооценки материального положения составил 51 п., что на 3 п.п. больше, чем в предыдущем месяце", — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-21 09:31:13
Пофиг.
666
2020-10-21 09:24:15
Бред и пропаганда .
" Рекордное обнищание населения: реальные доходы в 3-м кв 2020г упали на 4,8% после рекордного с 1999г обвала во 2-м кв 2020г на 8,4%! Уровень жизни падает седьмой год подряд: с 2014г обвал превысил 12%! 20 млн человек за чертой бедности,у 65% нет сбережений ." В.Жуковский
Театральный критик
2020-10-21 09:19:53
У занозы истерика случится
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