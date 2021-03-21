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"Давайте смотреть правде в глаза: куда вывозить отходы? На Луну закидывать?"

Новости. Общество
11:02, 22 Марта 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Задали острые вопросы Владимиру Кванину – гендиректору компании "МЦЕ Инвест Рус", которая проводит мусорную реформу в Карелии.

Гендиректор компании "МЦЕ Инвест Рус" Владимир Кванин стал гостем нашей рубрики "Кофе со сливками" и ответил на самые острые вопросы, касающиеся реализации мусорной реформы в Карелии. В том числе, рассказал, что его компания не отказывается от планов создания мусорного полигона в Сегежском районе. 

- Эта тема вызвала общественный резонанс, но обсуждение еще не закончилось, - сказал Владимир Кванин. - Мы понимаем, что республика у нас действительно протяженная, и пока не отказались от этих планов. Я лично считаю, что сегежский полигон в территориальной схеме нужно оставлять, чтобы весь север обслуживался там - необходимо сокращать плечо с севера на юг.

- Однако, сегежане высказались против…

- Не нужно бояться этого. Это же не свалка, когда мусор просто выкидывается. Это отдельный инвестиционный проект, связанный со строительством современного полигона с соблюдением всех экологических норм. С такой же сортировкой и переработкой, которая планируется в Орзеге.

Вот Вы говорите, люди не хотят… И я не хочу. Но давайте смотреть правде в глаза: куда вывозить отходы? На Луну закидывать? Так ведь не закинешь!.. В другой регион вывозить? Так тоже никто не согласится. И мы в Карелии не согласимся, если нам начнут чужой мусор присылать!

Честное слово, я не понимаю людей, которые высказываются против. Хочется спросить: вам нравится, как сейчас? Когда мусор просто вываливается на землю? Это лучше, чем мы предлагаем?! 

Ответы на другие актуальные вопросы по поводу обращения с отходами в Карелии, читайте здесь.

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Комментарии

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Шустрый
2021-03-22 11:43:49
Недавно по ОТР была передача о вывозе и переработке мусора, где адекватный и умный человек,отлично понимающий проблему , спорил с единоросом из Госдумы,которые 20 лет не могут ничего решить,кроме рампила бюджетных денег и поборов с населения, так вот: оказывается ещё в начале "перестройки" импортные товарищи согласились построить у
нас бесплатно!!! мусоро-перерабатывающие предприятия в обмен на мусор,которым скоро пол страны заявлено будет, но , у нас " решают" по другому, к сожалению....
ромео
2021-03-22 11:37:16
короче понятно, поднимем тарифы, полюбому за все народец заплатит, он не такой какой нада, туповатый
Вася
2021-03-22 11:29:06
Так сплотимся же вокруг бункера .
Вася
2021-03-22 11:24:39
Не надо светится, господа.
Вася
2021-03-22 11:23:55
Надо проверить обысками всех губернаторов
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