Задали острые вопросы Владимиру Кванину – гендиректору компании "МЦЕ Инвест Рус", которая проводит мусорную реформу в Карелии.

Гендиректор компании "МЦЕ Инвест Рус" Владимир Кванин стал гостем нашей рубрики "Кофе со сливками" и ответил на самые острые вопросы, касающиеся реализации мусорной реформы в Карелии. В том числе, рассказал, что его компания не отказывается от планов создания мусорного полигона в Сегежском районе.

- Эта тема вызвала общественный резонанс, но обсуждение еще не закончилось, - сказал Владимир Кванин. - Мы понимаем, что республика у нас действительно протяженная, и пока не отказались от этих планов. Я лично считаю, что сегежский полигон в территориальной схеме нужно оставлять, чтобы весь север обслуживался там - необходимо сокращать плечо с севера на юг.

- Однако, сегежане высказались против…

- Не нужно бояться этого. Это же не свалка, когда мусор просто выкидывается. Это отдельный инвестиционный проект, связанный со строительством современного полигона с соблюдением всех экологических норм. С такой же сортировкой и переработкой, которая планируется в Орзеге.

Вот Вы говорите, люди не хотят… И я не хочу. Но давайте смотреть правде в глаза: куда вывозить отходы? На Луну закидывать? Так ведь не закинешь!.. В другой регион вывозить? Так тоже никто не согласится. И мы в Карелии не согласимся, если нам начнут чужой мусор присылать!

Честное слово, я не понимаю людей, которые высказываются против. Хочется спросить: вам нравится, как сейчас? Когда мусор просто вываливается на землю? Это лучше, чем мы предлагаем?!

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