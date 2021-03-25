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ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: КПРФ выдвинет на должность главы Петрозаводска того, кого выберут сами жители

Новости. Политика
12:30, 26 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Карельское отделение КПРФ выдвинет на конкурс по отбору кандидатов на должность главы Петрозаводска того, кого жители определят голосованием.

- В Петрозаводске истекают полномочия Ирины Мирошник, и депутаты Петросовета будут назначать нового мэра города (прямые выборы отменены). Власти попытаются тихо протащить на эту должность своего человека без учета мнения горожан. Мы считаем – жители Петрозаводска вправе выбрать и выдвинуть на конкурс своего кандидата, - говорится в заявлении республиканского комитета партии.

- Такую возможность предлагает КПРФ. Давайте вместе выберем достойного человека, который будет отстаивать интересы петрозаводчан, и выдвинем его на конкурс.

Пусть это будет тот, кого поддержит большинство жителей. КПРФ выдвинет на конкурс этого народного представителя. Главная наша цель – заставить власть услышать мнение горожан.

Предлагаем всем, кто готов участвовать в конкурсе на должность главы Петрозаводска, высылать свои анкеты на электронную почту КПРФ: npsr10@yandex.ru.

Необходимо указать ФИО, дату рождения, образование, место работы, контактные данные (телефон, адрес электронной почты), а также дополнительные сведения о себе. Фото – обязательно.

Анкеты принимаются с 29 марта по 7 апреля включительно (до 18.00).

Отбор кандидата будет происходить путем голосования на площадке интернет-издания "Столица на Онего".  

Голосование на сайте "Столица на Онего" состоится с 08.04 по 16.04. (подведение итогов в 18.00). На первом этапе можно будет проголосовать за любого из претендентов, таким образом, определится тройка лидеров. На втором этапе будет выбран победитель народного голосования.

Для ознакомления: информация о конкурсе на должность главы города, размещена на сайте Петросовета petrosovet.info.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
карел
2021-03-26 14:20:33
Судя по про комментариям проправительтвенных ботов Ульянов и КПРФ действуют правильно и их надо поддержать .
А приставам -----------------------кукиш . а не кресло меера .
Вася
2021-03-26 14:17:52
Ни в одном государстве мира с демократической политической системой НИКОГДА не бывает ноль оппозиции
alsu
2021-03-26 14:01:47
Zanoza, срочно заполняй анкету и в путь за реализацией своих нескончаемых знаний по управлению городским хозяйством - хоть потом некому будет подвергать критике всё, что не сделала бы власть.
Leopol'd
2021-03-26 13:44:13
Прикольно! КПРФ объявляет голосование на сайте, принадлежащем ЕР. И предлагают голосовать за кандидата на пост, что будут назначать все те же ЕР.
Пока прямых выборов не будет, всё это будет имитацией.
врунофф
2021-03-26 13:51:57
Leopol'd, в агрекалче себе хипстеров выбирай. Для совместных посещений барбершопа. :)
ромео
2021-03-26 13:40:51
предлагаю Агрикалчу переименовать в Ельцинцентр
театральный критик
2021-03-26 13:58:51
ромео, а очистные сооружения в немцов мост. Пусть там плакатиками трясут. Атмосфэра располагает к протесту
врунофф
2021-03-26 13:30:46
Галю даже в пединституте держать не стали.
Изя
2021-03-26 13:26:10
Надо горожанам принимать участие и двигать своего кандидата , иначе придёт очередная .... , понатащит в мэрию местных и приезжих бездарностей и разворуют всё , что осталось от гены и Ко . Опыт районов показывает , что ни один назначенный мэр не прижился с жителями и все они просто никакие -балласт . :)
Вася
2021-03-26 13:16:24
Всех несогласных будут сажать или называть иноагентами так что только смирится с тем что есть как говорится это не наш праздник жизни .
Изя
2021-03-26 13:29:39
Вася, стоит подумать и пойти , да раздолбать этих приставов и масквачей , чтобы не разграбили до конца город и республику ))) :)
Прямой человек
2021-03-26 13:03:49
Идея хорошая! Но ведь мы один раз выбрали мэра, всем народом! Ширшину Галину! И что?
Её быстро "убрали", когда поняли что "пилить бюджет не будет!" Да и подружкам "нарисовали" дел, так что: "голосуй не голосуй...."
елпидифор
2021-03-26 14:14:40
Прямой человек, Галя была техническим кандидатом Васи. Это было редкое протестное и неумное голосование. Потому, что с одной стороны, республиканская власть сделала все, чтобы не пустить Левина, в общем-то лояльного к ней, а протащить комполка Макаревича (что уж совсем непонятно) не смогла.
А с другой - мнение темной толпы (увы. за 20 лет народ таким сделали) не есть демократия, Коммуняки и сегодня на это уповают. У них, как и у любой другой партии, было время, чтобы выдвинут на мэра своего кандидата - профи, строителя, инженера, спеца по ЖКХ с реальной программой. Его можно было бы бы "вырастить" за предвыборный период. Но этого ни одна партия не сделала, включая наследников Сталина. У них один Ульянов, но и тот не Ленин.
театральный критик
2021-03-26 14:22:28
елпидифор, согласен. Все так и было
ромео
2021-03-26 13:17:31
Прямой человек, Галю надо было убирать, пока она город не угробила, как хохмач Евдокимов Алтай.
Вася
2021-03-26 13:14:16
Прямой человек, Я и Навальному говорил да пускай воруют жалко что ли.
однозначно
2021-03-26 12:52:26
Ну, за грудинина :)
Изя
2021-03-26 13:27:40
однозначно, не самый худший вариант , по лучше вашей кандидатки .
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