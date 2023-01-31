Давний судебный иск, связанный с уличным освещением Петрозаводска, ударит по бюджету

Администрация Петрозаводска выделит из бюджета города средства на выполнение судебного постановления по иску компании «Балтэнергоэффект».

Это следует из проекта решения о внесении изменений в бюджет на 2023 год, поступившего в Петросовет.

В документе говорится о перераспределении средств городской казны на оплату исполнительных листов.

Как сообщалось ранее, «Балтэнергоэффект» требует с администрации оплаты контракта, заключенного в 2014 году прежним руководством города. Компания провела комплекс мероприятий в сфере энергоэффективности, в том числе замену уличных фонарей, но власти посчитали, что условия договора не выполнены и отказались платить. «Балтэнергоэффект» подал в суд. Разбирательства до сих пор не завершены.

В январе глава Петрозаводска Владимир Любарский предупреждал, что эта тяжба может привести к серьезным проблемам городского бюджета.