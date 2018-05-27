"Даже по отдельным направлениям Карелия не может приблизиться к регионам-лидерам"

На Петербургском международном экономическом форуме прошла ежегодная презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Карелии в лидерах нет.

Очевидно, что отсутствие Карелии "на хороших позициях" свидетельствует, что последний год работа по улучшению оцениваемых Агентством стратегических инициатив показателей была не достаточно активной. В республике сменились пять руководителей профильного органа исполнительной власти – министерства экономического развития и промышленности. Системная работа по совершенствованию так называемых "целевых моделей АСИ" не была проведена.

Многие другие регионы показали устойчивый рост. Тюменская область поднялась на 5 позиций и заняла первую строчку в интегральном рейтинге 2018 года. Большой рывок в 2018 году совершил Санкт-Петербург, показавший рост сразу на 13 позиций и переместившийся на четвертую строчку.

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