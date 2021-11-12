Дед Мороз проверил безопасность маленьких жителей Петрозаводска

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска провели сегодня профилактическое мероприятие «Право на безопасность».

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, профилактическое мероприятие «Право на безопасность» сегодня, 6 января, прошло у торгового центра «Лотос Плаза».

Вместе с автоинспекторами соблюдение правил перевозки детей в автомобиле контролировал и Полицейский Дед Мороз. Пристегнутым в своих детских удерживающих устройствах маленьким пассажирам он дарил конфеты, а в отношении трёх водителей автоинспекторам пришлось составить административные материалы

ГИБДД напоминает, что за данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 3 тысяч рублей.